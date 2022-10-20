20 октября 2022 | Время чтения 1 мин

Денис Абрамов, , 12:56 — REGNUM На Ставрополье проходит акция «Передай тепло солдату». В Модельной библиотеке города Железноводска появилась возможность поддержать военнослужащих и связать для них тёплые носки.

Акция «Передай тепло солдату» в библиотеке Железноводска Денис Абрамов © ИА REGNUM

«Ребятам сейчас нужна наша поддержка как никогда, а сейчас уже наступила осень, ночи становятся всё холоднее. Живут они в условиях, далеких от комфорта, именно поэтому с глубочайшим уважением к нашим защитникам есть возможность передать частичку своей заботы. Вязаные вещи ценны и уникальны. Вложенная в изделие, созданное живыми руками, энергетика человека, наполненная душевным теплом, обязательно станет большой поддержкой», — рассказал глава Железноводска Евгений Бакулин.

Акция «Передай тепло солдату» в библиотеке Железноводска Денис Абрамов © ИА REGNUM

Провести акцию предложили читатели железноводской библиотеки Денис Абрамов © ИА REGNUM

Женщины вяжут тёплые носки для солдат, которые защищают Родину Денис Абрамов © ИА REGNUM

На призыв откликнулись десятки женщин Денис Абрамов © ИА REGNUM

Женщины вяжут тёплые носки для солдат, которые защищают Родину Денис Абрамов © ИА REGNUM Женщины вяжут тёплые носки для солдат, которые защищают Родину Денис Абрамов © ИА REGNUM

Женщины вяжут тёплые носки для солдат, которые защищают Родину Денис Абрамов © ИА REGNUM

Женщины вяжут тёплые носки для солдат, которые защищают Родину Денис Абрамов © ИА REGNUM

Женщины вяжут тёплые носки для солдат, которые защищают Родину Денис Абрамов © ИА REGNUM

Женщины вяжут тёплые носки для солдат, которые защищают Родину Денис Абрамов © ИА REGNUM

Женщины вяжут тёплые носки для солдат, которые защищают Родину Денис Абрамов © ИА REGNUM

Идею предложили читатели железноводской библиотеки, её сотрудники поддержали. На призыв откликнулись многие женщины города-курорта.

Ольга Сергеевна Денис Абрамов © ИА REGNUM

«Я вяжу носки для мальчиков, которые защищают нашу Родину. У меня в роду все военные: и дедушки, и мужья, и сыновья. Только внуки не военные. Поэтому, конечно, я всей душой там, вместе с ними. Хочу помочь хоть чем-то, частичку своего сердца, тепла отдать мальчикам на фронт», — рассказала одна из женщин, Ольга Сергеевна.

Тёплые носки для солдат Денис Абрамов © ИА REGNUM

Помимо готового изделия, в курортной библиотеке принимают пряжу, из которой желающие могут связать носки прямо на месте Денис Абрамов © ИА REGNUM

Акция «Передай тепло солдату» в библиотеке Железноводска Денис Абрамов © ИА REGNUM

Помимо готового изделия, в курортной библиотеке принимают пряжу, из которой желающие могут связать носки прямо на месте.