София, , 23:24 — REGNUM Болгария не примет участие в конкурсе «Евровидение-2023», который пройдёт в Ливерпуле (Великобритания), из-за отсутствия на это необходимых денежных средств. Об этом пишет издание «24 часа».

Евровидение

В правлении Болгарского национального телевидения уточнили, что бюджет вещателя сократился на 2 миллиона левов (более миллиона долларов), в то время как расходы выросли в три раза. Помимо этого, представители болгарской стороны предполагают, что на фоне европейского кризиса с отключениями электричества и отопления «такое развлечение, как Евровидение, совершенно не оправдано».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, международный песенный конкурс «Евровидение» может потерять как минимум 0,5 млн. евро (более 30 млн рублей) после выхода России из состава участников музыкального шоу. За 10 лет из бюджета РФ на счета организаторов поступило 5 млн евро (305 млн рублей), что соответствует всей сумме, которую в год выделяют остальные страны-участницы.

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