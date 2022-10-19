Приштина, Сербия, 19 октября, 2022, 23:11 — ИА Регнум. Премьер-министр Косово Альбин Курти 19 октября после встречи со специальным представителем США на Западных Балканах Габриэлем Эскобаром пригласил лидеров оппозиции на встречу 21 октября.

ATA, албанское государственное новостное агентство Альбин Курти

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, на встречу приглашены лидер Демократической партии Косово Мемли Красничи, лидер Демократической лиги Косово Люмир Абдиджику и глава Альянса за будущее Косово Рамуш Харадинай.

Тема встречи не сообщается. В Альянсе за будущее Косово уже дали согласие на участие. В Демпартии пообещали дать ответ после получения подробностей.