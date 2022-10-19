Киев, , 23:10 — REGNUM На левом берегу Днепра в Киеве слышна интенсивная стрельба, а также прозвучал мощный взрыв, сообщает вечером 19 октября издание «Страна. ua».

Киев Иван Шилов © ИА REGNUM

Аналогичное сообщение опубликовано агентством УНИАН.

При этом отмечается, что воздушная тревога в Киеве или прилегающих районах объявлена не была.

Как сообщало ИА REGNUM, военные и полиция киевского режима пытаются огнём из стрелкового оружия сбивать российские ударные беспилотники «Герань-2». В редких случаях успешного попадания беспилотники отклоняются от намеченной цели и взрываются в жилых кварталах.

Читайте ранее в этом сюжете: Посольство Индии призвало сограждан покинуть территорию б. УССР