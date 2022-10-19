Киев, 19 октября, 2022, 23:10 — ИА Регнум. На левом берегу Днепра в Киеве слышна интенсивная стрельба, а также прозвучал мощный взрыв, сообщает вечером 19 октября издание «Страна. ua».

Иван Шилов ИА REGNUM Киев

Аналогичное сообщение опубликовано агентством УНИАН.

При этом отмечается, что воздушная тревога в Киеве или прилегающих районах объявлена не была.

Как сообщало ИА REGNUM, военные и полиция киевского режима пытаются огнём из стрелкового оружия сбивать российские ударные беспилотники «Герань-2». В редких случаях успешного попадания беспилотники отклоняются от намеченной цели и взрываются в жилых кварталах.