На левом берегу Днепра в Киеве слышны стрельба и взрывы — СМИ
Киев, 19 октября, 2022, 23:10 — ИА Регнум. На левом берегу Днепра в Киеве слышна интенсивная стрельба, а также прозвучал мощный взрыв, сообщает вечером 19 октября издание «Страна. ua».
Иван Шилов ИА REGNUM
Киев
Аналогичное сообщение опубликовано агентством УНИАН.
При этом отмечается, что воздушная тревога в Киеве или прилегающих районах объявлена не была.
Как сообщало ИА REGNUM, военные и полиция киевского режима пытаются огнём из стрелкового оружия сбивать российские ударные беспилотники «Герань-2». В редких случаях успешного попадания беспилотники отклоняются от намеченной цели и взрываются в жилых кварталах.