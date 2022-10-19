Манчестер, Великобритания, , 22:57 — REGNUM 19 октября в Манчестере на стадионе «Олд Траффорд» футбольный клуб «Манчестер Юнайтед» в центральном матче 12-го тура Английской Премьер-лиги сезона 2022/23 сыграет с лондонским «Тоттенхэмом». Стартовый свисток прозвучит в 22:15 по московскому времени.

Стартовые составы команд:

«Манчестер Юнайтед»: Давид Де Хеа, Лисандро Мартинес, Рафаэль Варан, Диогу Далот, Люк Шоу, Бруну Фернандеш, Каземиро, Фред, Антони, Джейдон Санчо, Маркус Рэшфорд.

«Тоттенхэм»: Уго Льорис, Мэтт Доэрти, Эрик Дайер, Кристиан Ромеро, Бэн Дэвис, Иван Перишич, Пьер-Эмиль Хейбьерг, Родриго Бентанкур, Ив Биссума, Сон Хын Мин, Харри Кейн.

На матч назначена бригада арбитров во главе с Саймоном Хупером. Ассистенты главного судьи — Йан Ханссин и Эдриан Холмс.