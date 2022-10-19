Нью-Йорк, США, 19 октября, 2022, 22:56 — ИА Регнум. Администрация торговой платформы ebay запретила пользователям продавать костюмы маньяка Джеффри Дамера, о котором онлайн-кинотеатр Netflix снял сериал. Об этом 19 октября сообщает журнал Variety.

Иван Шилов ИА REGNUM Интернет-магазин

Ebay начала удалять соответствующие лоты, напомнив продавцам о том, что они нарушают плавила платформы, согласно которым на ней запрещены пропаганда или прославление насилия, а также товары, связанные с преступлениями, которые были совершены в последние 100 лет. Отмечается, что один из удалённых лотов имеет прямое отношение к сериалу Netflix — это маска, которую на съёмках носил актёр Эван Питерс, сыгравший маньяка.

Напомним, премьера скандального сериала Netflix «Монстр: История Джеффри Дамера» состоялась 21 сентября 2022 года. Как ранее сообщило ИА REGNUM, родственники жертвы серийного убийцы обвинили потоковый сервис в том, что он нанёс им повторную травму.