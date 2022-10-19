Москва, 19 октября, 2022, 22:54 — ИА Регнум. Московский футбольный клуб ЦСКА в матче четвертого тура группового этапа ФОНБЕТ Кубка России сезона 2022/23 уступил «Торпедо». Основное время встречи завершилось со счетом 0:1.

ЦСКА

Единственный мяч на 11-й минуте ударом с одиннадцатиметровой отметки забил 24-летний хорватский полузащитник «Торпедо» Марио Чурич. Желтые карточки получили Михаил Каймаков, Саша Зделар, Мойзес и Игор Савич.

Статистика матча (ЦСКА/ «Торпедо»)

Удары 7/5

Удары в створ 5/3

Владение 62%/38%

Угловые 8/2

Составы команд:

ЦСКА: Тороп, Щенников, Зделар, Зайнутдинов, Гаич (Мойзес, 71’), Мухин, Мендес, Ушаков, Обляков, Чалов (Заболотный, 46’), Медина (Ермаков, 63’).

«Торпедо»: Довбня, Нетфуллин, Кожемякин, Ле Таллек, Прошкин (Шапич, 90’), Самсонов (Роганович, 46’), Чурич, Каймаков (Смольников, 46’), Савич, Эркинов (Енин, 67’), Лаптев (Лебеденко, 46’).