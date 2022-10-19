Брюссель, , 22:50 — REGNUM Евросоюз собирается ввести санкции против одной иранской компании и трёх генералов вооружённых сил Ирана за помощь, оказанную Российской Федерации в специальной военной операции в бывшей УССР. Об этом сообщает «Польское радио» со ссылкой на пока ещё не рассекреченную информацию Евросоюза.

Как утверждает «Польское радио», его корреспонденту в Брюсселе Беате Пломецкой был неофициально продемонстрирован санкционный список, подготовленный экспертами ЕС для утверждения странами-членами Евросоюза. В списке фигурируют одна из иранских компаний, производящая беспилотники, и три генерала, в том числе начальник штаба Вооруженных сил Ирана.

После встречи министров иностранных дел Евросоюза, которая прошла в понедельник, 17 октября в Люксембурге, глава дипломатической службы ЕС Жозеп Боррель в беседе с корреспондентом «Польского радио» отрицал наличие доказательств того, что Тегеран оказывает Москве военную помощь, и сообщил, что в настоящее время Евросоюз ищет такие доказательства.

На встрече в Люксембурге 27 стран-членов Евросоюза одобрили план введения санкций против Ирана за подавление протестов, которые начались после смерти в полицейском участке 22-летней студентки Махсы Амини, которая якобы была задержана за неправильное ношение хиджаба. Было решено наложить санкции на 16 физических и юридических лиц, причастных к подавлению протестов. Санкции предусматривают замораживание активов в Европе и запрет на въезд в ЕС.