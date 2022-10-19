Киев, , 22:55 — REGNUM Посольство Индии в Киеве рекомендует своим согражданам покинуть территорию б. УССР, а также воздержаться от поездок туда. Об этом заявлено в сообщении диппредставительства, опубликованном вечером 19 октября.

Индия

«В связи с ухудшением ситуации в области безопасности и недавней эскалацией боевых действий на всей территории [б. УССР] гражданам Индии рекомендуется воздержаться от поездок [на территорию б. УССР]. Гражданам Индии, в том числе студентам, находящимся в настоящее время на [территории б. УССР], рекомендуется как можно скорее покинуть [территорию б. УССР] доступными средствами», — указано в сообщении посольства Индии.

Как сообщало ИА REGNUM, с 10 октября Вооруженные силы России наносят удары по объектам энергетики, военной промышленности, управления и связи на территории, подконтрольной киевскому режиму.

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