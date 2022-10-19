Приштина, Сербия, 19 октября, 2022, 23:00 — ИА Регнум. Представитель Госдепартамента США на Западных Балканах Габриэль Эскобар заявил 19 октября, что его визит в Приштину был формой поддержки евроатлантических устремлений Косово. Об этом сообщает албанское новостное агентство Telegrafi.

State.gov Габриэль Эскобар

«Я приехал, чтобы выразить неизменную американскую поддержку евроатлантических устремлений Косово и солидарности во время кризиса в Косово, а также углубить наше партнерство, в том числе посредством поддержки участия Косово в диалоге, поддерживаемом ЕС», — заявил Эскобар на пресс-конференции после встречи с президентом Косово Вьосой Османи.

«Я горжусь тем, что Косово внесло большой вклад в нашу общую повестку дня, и я думаю, что события этой недели в Косово являются важным показателем того, как Косово вносит позитивный вклад в общую повестку дня демократии и свободы», — добавил Эскобар.

Американский дипломат заверил, что Вашингтон будет и впредь поддерживать участие Косово в диалоге, проводимом при посредничестве ЕС.