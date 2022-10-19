Эльче, Испания, , 22:40 — REGNUM 19 октября в Эльче на стадионе «Эстадио Мануэль Мартинес Валеро» футбольный клуб «Эльче» в матче 10-го тура испанской Ла Лиги сезона 2022/23 встретится с мадридским «Реалом». Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.

Мадридский «Реал»

На матч назначена бригада арбитров во главе с Хесусом Гилем. Ассистенты главного судьи — Анхель Невадо Родригес и Хавьер Мартинес Николас.

Стартовые составы команд:

«Эльче»: Эдгар Бадия, Гонсало Верду, Педро Бигас, Тете Моренте, Элибельтон Паласиос, Карлос Клерк, Рауль Гути, Пере Милья, Омар Маскарель, Николас Фернандес, Лукас Бойе.

«Реал»: Андрей Лунин, Даниэль Карвахаль, Эдер Милитао, Давид Алаба, Антонио Рюдигер, Лука Модрич, Тони Кроос, Федерико Вальверде, Винисиус Жуниор, Родриго, Карим Бензема.

По итогам 2022 года 34-летний французский центрфорвард Карим Бензема получил «Золотой мяч» от газеты France Football.