Москва, , 22:39 — REGNUM Захар Прилепин прокомментировал слухи о том, что предстоящее празднование Нового года обойдётся без «Голубого огонька». Об этом 19 октября сообщила газета «Аргументы и факты».

Захар Прилепин Дарья Антонова © ИА REGNUM

Писатель заявил, что не видит ничего трагического в возможной отмене привычных зрителю новогодних передач. Наоборот, ему кажется печальным, что страна на протяжении 30 лет смотрела парады «разноцветных петухов, которые чуть что, разлетаются из России прочь». Он также сказал, что желает, чтобы впредь праздники были «явлением русской национальной культуры».

«Поверьте, у нас есть кому петь, кому плясать — из числа тех, кому не стыдно за Россию», — сказал Прилепин, добавив, что эти люди смогут вырастить на новых песнях детей, которые не побегут из страны и «будут дальше тянуть лямку великой русской истории».

Ранее продюсер Павел Рудченко заявил, что положительно воспримет известие о том, что «Голубой огонёк» не выйдет в эфир во время предстоящего празднования Нового года. Он отметил, что передаче требуется ребрендинг и новые лица.

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