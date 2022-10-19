Тирана, 19 октября, 2022, 22:41 — ИА Регнум. Глобальный кризис в электроснабжении заставил правительство Албании предпринять конкретные шаги, чтобы облегчить финансовую нагрузку на граждан. Об этом 19 октября сообщает албанское новостное агентство Telegrafi.

Дрова на зиму. 1873

Согласно проекту бюджета на 2023 год, подготовленному министерством финансов и экономики, предлагается освободить от налога на добавленную стоимость (НДС) импорт и поставки дров для отопления на внутренний рынок.

В министерстве заявляют, что целью этого предложения является защита и поддержка физических лиц в условиях энергетического кризиса.

В настоящее время экспорт этой группы товаров облагается нулевым НДС, а продажа или импорт на внутреннем рынке облагаются по обычной ставке НДС 20%.

В год с холодной зимой расход дров в стране может составлять 2 миллиона кубометров.

По статистике, четверть потребляемых дров приходится на округ Корча. В Албании кубометр дров стоит до 7500 лек (приблизительно 3952 российских рубля).