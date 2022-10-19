Москва, 20 октября, 2022, 00:00 — ИА Регнум. Законопроект о защите прав туристов из числа мобилизованных и добровольцев внесла в Госдуму группа парламентариев во главе с вице-спикером палаты парламента Владиславом Даванковым («Новые люди») и его коллегой по фракции, главой думского комитета по туризму Сангаджи Тарбаевым, передает корреспондент ИА REGNUM 20 октября.

Иван Шилов ИА REGNUM Госдума

Поправками предусматривается, что в случае призвания гражданина на военную службу по мобилизации, либо заключения контракта о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы РФ, турист и член его семьи вправе потребовать в досудебном порядке расторжения договора о реализации туристического продукта или его изменения.

При расторжении договора до начала путешествия туристу, члену его семьи или иному заказчику возвращается денежная сумма, равная общей цене туристического продукта.

Также предлагается дать мобилизованным гражданам возможность вернуть деньги за билеты на самолет. Сейчас под вынужденным отказом пассажира от воздушной перевозки рассматривают только случаи его болезни или члена его семьи либо близкого родственника, совместно следующих с ним на воздушном судне, либо смерть члена семьи или близкого родственника пассажира.

«Люди направляются на военную службу в зону СВО, рискуют жизнью, и мы должны защитить их интересы, в том числе имущественные. Надо внимательно отнестись ко всем сферам жизни мобилизованных граждан, поддержать семьи», — прокомментировал законопроект Владислав Даванков.