Белград, , 23:56 — REGNUM Член президиума Боснии и Герцеговины и кандидат в президенты Республики Сербской Милорад Додик 19 октября в Белграде встретился с патриархом Сербским Порфирием. Об этом Додик сообщил на своей странице в «Инстаграме» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Милорад Додик President.az

Лидер сербов в БиГ отметил, что он обсудил с патриархом актуальную ситуацию в Республике Сербской и остальные вопросы, важные для сербского народа.

Напомним, что в Республике Сербской обострился очередной политический кризис после того, как оппозиция отказалась признать победу Додика на выборах президента автономии, которые прошли 2 октября.