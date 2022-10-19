Тирана, 19 октября, 2022, 22:38 — ИА Регнум. Записи камер видеонаблюдения, изъятые полицией, позволили в течение дня арестовать преступника, который заложил взрывчатку в магазине косметики в Тиране, сообщает албанское новостное агентство Telegrafi.

Из личного архива Екатерины Яцкевич Вечерняя Тирана, Албания

Стало известно, что преступник сначала передвигался пешком и заложил взрывчатку перед входом в магазин. Затем подозреваемый скрылся с места преступления на черном «Гольфе».

Полиция также изъяла камеры у предприятий по всему району, чтобы раскрыть маршрут передвижения подозреваемого, который носил капюшон, чтобы скрыть своё лицо.

Инцидент произошел около 00:15 по местному времени 19 октября, пострадавших не было.