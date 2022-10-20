20 октября 2022 | Время чтения 2 мин

В сети обсудили слова президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о том, что Москва и Анкара договорились о создании газового хаба.

Елизавета Коробова, , 07:33 — REGNUM Заявление президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в ходе его выступления на собрании собственной Партии справедливости и развития о том, что Москва и Анкара договорились о создании газового хаба, стало поводом для обсуждения в интернет-сообществе. Граждане оставили свои комментарии об этом 19 октября в социальной сети «ВКонтакте».

Реджеп Эрдоган и Владимир Путин © ИА REGNUM

«Сейчас Европа думает о том, как обеспечить себя энергией в предстоящий зимний период. У нас, слава аллаху, такой проблемы нет. Более того, на последней нашей встрече с господином Путиным мы договорились о создании в Турции газового хаба. Как он и сам объявил, Европа может использовать российский газ через Турцию», — заявил турецкий президент.

«Вот вам и окончательный конец даже намёка на изоляцию вокруг России», — отметил Никита У.

Многие пользователи пришли к выводу, что Эрдоган открыл для себя золотую жилу, поскольку российский газ сегодня на европейском рынке на вес золота.

«Эрдоган, наверное, и не ожидал такого подарка. Главный газовый хаб Европы! Это связи, влияние, выгодная торговля и ещё много чего другого. Германия, наверное, смотрит сейчас на эту ситуацию, и горький комок подкатывает к её горлу», — пишет Виталий Ч.

«Газовый хаб в условиях энергетического кризиса в Евросоюзе — это ключ от всей Европы!» — считает Геннадий О.

Некоторые комментаторы отмечают, что Эрдоган показал себя договороспособным политиком, с которым можно иметь дело.

«Кто бы как к Эрдогану ни относился, а ведь он продуманный мужик, думает о своём народе в первую очередь», — считает Злата З.

«Эрдоган сделал правильный и дальновидный выбор, когда стал активно сотрудничать с Россией», — подметил Клим М.

«Кажется, Эрдоган один из немногих политиков, кто понимает, что нужно договариваться», — указывает Ульяна П.

Часть людей полагает, что в принятии своих решений Эрдоган руководствуется интересами Турции и не пытается угодить Соединённым Штатам Америки.

«Эрдоган — не дурак, он видит, куда ведёт дорожка Евросоюза, которую они выбрали. Особенно это стало для него очевидно после того, как США и Британия взорвали «Северные потоки», — написала Полина В.

США Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Нашлись и те, кто смотрит на Турцию с подозрением, ведь дай им волю, и турки тут же вставят нож в спину.

«Предложение создать в Турции газовый хаб — это очередная выигрышная позиция Эрдогана. В Турции есть газ, и она получает козыри управления Европой. Создание газового хаба позволит Турции зарабатывать деньги за прокачку российского газа. Ничего не делая, Эрдоган будет набивать казну долларами. Турки будут вредить России исподтишка. С вывозом продовольствия — зерно в Африку они уже помогли нам перевозить, а правительство РФ всё думает, что это наши друзья. Это очередное заблуждение. Турция продала беспилотники Киеву. Это наши друзья? Турция заинтересована в ослаблении экономики России. Эрдоган — двуликий Янус, всегда делает вид, что помогает России, а на самом деле отстаивает только свою выгоду и свои интересы», — поделился своим мнением Сергей Щ.

Напомним, 19 октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в ходе своего выступления на собрании собственной Партии справедливости и развития о том, что Москва и Анкара договорились о создании газового хаба.