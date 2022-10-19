Тирана, 19 октября, 2022, 22:35 — ИА Регнум. В полиции Тираны 19 октября сообщили подробности о взрыве в косметическом магазине на улице Сами Фрашери.

Kevin Jasini Тирана, узкая улочка и кафе

Как сообщает сообщает новостное агенство Telegrafi, взрыв произошел около 00:15 по местному времени в косметическом магазине, принадлежащем гражданке Албании.

В результате взрыва был нанесён только материальный ущерб, пострадавших не было. Оперативная группа работает над выяснением обстоятельств произошедшего, а также над установлением личности преступника и его поимкой.

Известно, что преступник скрыл лицо капюшоном и уехал на черном «Гольфе».