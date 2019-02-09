Киев, 19 октября, 2022, 22:32 — ИА Регнум. Около 40% энергетической инфраструктуры на территории, подконтрольной киевскому режиму, получило повреждения, из-за которых неизбежны отключения электричества, заявил 19 октября директор Центра исследования энергетики Александр Харченко в эфире непрерывного телемарафона.

Иван Шилов ИА REGNUM Энергетика бывшей УССР

«К сожалению, с теми новыми данными, которые мы сейчас видим, около 40% общей инфраструктуры и наших генерирующих мощностей очень серьезно повреждены», — сказал Харченко.

«Нужно ожидать, что сегодня и завтра будут отключения. Будут отключения не только аварийные, но и плановые, для того чтобы снизить нагрузку на сеть», — добавил он.

При этом Харченко вновь призвал население территории бывшей УССР экономить электроэнергию, так как на восстановление генерирующих мощностей потребуется от девяти месяцев до полутора лет.

Напомним, Вооруженные силы России с 10 октября наносят непрерывные удары по энергетическим объектам на территории бывшей УССР.