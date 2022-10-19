Приштина, Сербия, , 23:23 — REGNUM США поддерживают франко-германскую инициативу по Косово. Об этом заявил спецпредставитель США по Западным Балканам Габриэль Эскобар 19 октября в Приштине.

Специальный представитель Госдепартамента США на Балканах Габриэль Эскобар Rs.usembassy.gov

«Мы всегда поддерживали признание Косово в качестве независимого и суверенного государства. Я считаю, что Сербия признает Косово, это должно произойти в какой-то более поздней фазе. Тем не менее, важно, чтобы Косово начало более стабильный путь к интеграции в евроатлантические структуры, включая признание со стороны пяти государств ЕС, которые не признают Косово. Это главное, что можно получить в этом процессе», — рассказал Эскобар в интервью «Каналу 10».

Напомним, что ранее президент Сербии Александр Вучич заявил о том, что Франция и Германия предлагают новый план косовского урегулирования, который подразумевает согласие Сербии на вступление Косово в международные организации, включая ООН. В обмен на отказ от собственной территории, Сербия получит возможность быстрее интегрироваться в ЕС, как обещали представители двух влиятельных государств Евросоюза.