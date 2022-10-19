Вашингтон, 19 октября, 2022, 22:16 — ИА Регнум. Автор культового комикса «Хранители» Алан Мур запретил создателю одноимённого сериала HBO когда-либо связываться с ним. Интервью с писателем было опубликовано 19 октября в журнале GQ.

Цитата из сериала «Хранители» 2019. HBO Хранители

Во время беседы с журналистом Мур, в частности, заявил, что не смог бы досмотреть до конца ни одну адаптацию его комиксов, потому что их авторы полностью искажают его идеи. Он отметил, что в случае «Хранителей» HBO он, вероятно, в последний раз взаимодействовал с такими людьми.

Мур рассказал, что однажды шоураннер (главный продюсер) сериала прислал ему посылку с фартуком для барбекю и письмом, которое он начал с того, что заявил, что хочет уничтожить «Хранителей». «Послушайте, мне стыдно. Я не хочу иметь ничего общего ни с Вами, ни с вашим шоу. Пожалуйста, не беспокойте меня больше», — ответил ему Мур, напомнив, что он отрёкся от работы, о которой идёт речь, поскольку киноиндустрия и индустрия комиксов создали нечто, что не имеет ничего общего с его комиксом, но прочно ассоциируется с ним в общественном сознании.

Напомним, в качестве шоураннера сериала «Хранители» выступил Деймон Линделоф, ранее работавший над созданием шоу «Остаться в живых» (Lost). Проект был номинирован на 26 премий «Эмми» и выиграл в 11 категориях. Отметим, что на известном рейтинговом портале Rotten Tomatoes шоу получило высокий балл от критиков — 96%, в то время как рядовые пользователи дали ему лишь 56%.