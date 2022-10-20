Мирослава Романенко, 20 октября 2022, 00:57 — REGNUM Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер отменил запланированный на 20 октября визит в Киев, сообщает Bild.
По информации издания, визит был отменен по «соображениями безопасности», а запланирован он был несколькими неделями ранее. Издание также сообщает о том, что отмена визита Штайнмайера вызвала у представителей Киева раздражение.
Представитель киевского режима отметил немецкому изданию, что в то время, как Штайнмайер отменяет свой визит в Киев, «множество международных дипломатов и гостей» якобы хотят приехать туда с визитом «прямо сейчас».
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Сообщение Bild обсудили в мессенджере Telegram. Многие участники обсуждения отметили, что наконец-то европейские политики перестали ездить в Киев «как к себе домой».
«Порадовало это решение! Киев перестает быть проходным двором для всякого иностранного сброда», — отреагировала Oksana B.
«Ура! А то со своим туризмом надоели, все кому не лень ездили», — добавила Елена.
«Дурных нэма», — шутит Денис Т.
«Кто не успел, тот опоздал», — с сарказмом пишет Ирина.
«А что отменил? Погода не нравится?» — смеется Mari.
«А что так? Вроде там жуть все какие смелые были…» — не без сарказма прокомментировала Наталья К.
«А что случилось?!» — смеется Марина.
«У него на пыльцу герани аллергия…» — пошутил Konelav.
«Нет уж, пусть едет. И с собой ещё весь цветник из злобных европейских баб возьмёт. А то что-то они давно клоуна не навещали», — комментирует Екатерина.
«Наконец-то начали бояться приезжать в гости к Зеленскому!» — написала Елена.
«Ну наконец-то политические туристы вздрогнули. Герань в качестве презента иметь не захотели. Аминь», — отреагировала Марина.
«А может это его такой ход конём. Его же однажды уже не приняли в Киеве, отказали. А теперь отказывает он», — отметила Марина М.
«Нечего шастать по русской земле», — добавил Роман.
«Что-то не везёт ему с визитом. То клоун отфутболил, то страшненько от русских привет получить», — пишет Светлана К.
«Ой, страшно что ли?» — шутит Нина.
«Аллергия на герани, не иначе», — иронизирует Vladimir.
«А к кому ему в Киев-то? Я так понимаю, Зе давно не в Киеве», — предположила Ольга.
«Всё, командировки в Киев закончились у этих уродов», — не выдержал ITG.
«Хватит, наездились уже», — подытожила Анна Ж.