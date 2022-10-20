20 октября 2022 | Время чтения 2 мин

В социальных сетях обсудили сообщение Bild о том, что президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер отменил запланированный на 20 октября визит в Киев.

Мирослава Романенко, , 00:57 — REGNUM Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер отменил запланированный на 20 октября визит в Киев, сообщает Bild.

Германия Иван Шилов © ИА REGNUM

По информации издания, визит был отменен по «соображениями безопасности», а запланирован он был несколькими неделями ранее. Издание также сообщает о том, что отмена визита Штайнмайера вызвала у представителей Киева раздражение.

Представитель киевского режима отметил немецкому изданию, что в то время, как Штайнмайер отменяет свой визит в Киев, «множество международных дипломатов и гостей» якобы хотят приехать туда с визитом «прямо сейчас».

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Сообщение Bild обсудили в мессенджере Telegram. Многие участники обсуждения отметили, что наконец-то европейские политики перестали ездить в Киев «как к себе домой».

«Порадовало это решение! Киев перестает быть проходным двором для всякого иностранного сброда», — отреагировала Oksana B.

«Ура! А то со своим туризмом надоели, все кому не лень ездили», — добавила Елена.

«Дурных нэма», — шутит Денис Т.

«Кто не успел, тот опоздал», — с сарказмом пишет Ирина.

«А что отменил? Погода не нравится?» — смеется Mari.

«А что так? Вроде там жуть все какие смелые были…» — не без сарказма прокомментировала Наталья К.

«А что случилось?!» — смеется Марина.

«У него на пыльцу герани аллергия…» — пошутил Konelav.

Франк-Вальтер Штаймайер Kuebi = Armin Kübelbeck

«Нет уж, пусть едет. И с собой ещё весь цветник из злобных европейских баб возьмёт. А то что-то они давно клоуна не навещали», — комментирует Екатерина.

«Наконец-то начали бояться приезжать в гости к Зеленскому!» — написала Елена.

«Ну наконец-то политические туристы вздрогнули. Герань в качестве презента иметь не захотели. Аминь», — отреагировала Марина.

«А может это его такой ход конём. Его же однажды уже не приняли в Киеве, отказали. А теперь отказывает он», — отметила Марина М.

«Нечего шастать по русской земле», — добавил Роман.

«Что-то не везёт ему с визитом. То клоун отфутболил, то страшненько от русских привет получить», — пишет Светлана К.

«Ой, страшно что ли?» — шутит Нина.

«Аллергия на герани, не иначе», — иронизирует Vladimir.

Герань-2 The Strategic Communications Directorate of the Ukrainian Armed Forces

«А к кому ему в Киев-то? Я так понимаю, Зе давно не в Киеве», — предположила Ольга.

«Всё, командировки в Киев закончились у этих уродов», — не выдержал ITG.

«Хватит, наездились уже», — подытожила Анна Ж.