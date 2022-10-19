Ижевск, , 22:13 — REGNUM После наложения судебным приставом-исполнителем ареста на принадлежащий жителю Камбарки автомобиль Lada Largus автомобилисту пришлось оплатить все свои непогашенные 223 штрафа. Об этом сообщает пресс-служба управления ФССП (Федеральной службы судебных приставов) по Удмуртии.

Штраф

Штрафов о нарушении ПДД было взыскано на сумму 315 тысяч рублей. Мужчина с завидной регулярностью не соблюдал скоростной режим, проезжал на красный сигнал светофора, не уступал дорогу пешеходам, а также оставлял своё авто на пешеходном переходе.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ГИБДД совместно с Росгвардией начали использовать дронов для обеспечения безопасности на дорогах и выявления нарушителей правил дорожного движения. Беспилотники применяются уже в 17 регионах страны.

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