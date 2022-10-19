Ханты-Мансийск, 19 октября, 2022, 22:12 — ИА Регнум. В Югре одним из направлений инвестиционной политики стало развитие киноиндустрии. Об этом заявила губернатор Наталья Комарова в ходе заседания правительства региона.

Флаг Югры

Правительство ХМАО в данном направлении сотрудничает с кинокомпанией «Айсмедиа», видеоконтент которой, по словам Натальи Комаровой, ориентирован на международный кинорынок.

«С октября 2022 года и до конца 2023 года компания запускает в Ханты-Мансийском автономном округе съемки пяти полнометражных фильмов. Совокупный бюджет кинокартин превысит 900 млн рублей. Съемки первой картины стартовали 17 октября в Сургутском районе», — отметила глава ХМАО.

Помимо этого, в планах ООО «Айсмедиа» — создание в Югре образовательных программ совместно с региональными вузами.