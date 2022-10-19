19 октября 2022 | Время чтения 2 мин

Светлана Рыбина, , 23:44 — REGNUM Заявление израильского министра обороны Бени Ганца о том, что Израиль не будет поставлять киевскому неонацистскому режиму вооружение, но зато продолжит оказывать гуманитарную помощь, стало поводом для обсуждения среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение об этом 19 октября в социальной сети «ВКонтакте».

Израиль Ольга Шклярова © ИА REGNUM

«Израиль поддерживал и поддерживает [киевский неонацистский режим], НАТО и Запад — это то, что мы говорили раньше и повторяем сегодня. У Израиля есть политика поддержки [на территории бывш. УССР] через гуманитарную помощь и доставку спасательного оборонительного оборудования», — заявил Ганц.

Глава оборонного ведомства Израиля подчеркнул, что поставлять вооружение Киеву его страна не будет по целому ряду «оперативных соображений», поэтому помощь, оказываемая Тель-Авивом, будет сохраняться в тех же рамках, что и прежде.

«Евреи — мудрые люди», — отметил Александр В.

Многие пользователи считают, что Израиль прекрасно отдаёт себе отчёт в том, что такое киевский режим и какие идеи он исповедует, но так как Тель-Авив во многом зависит от Запада, то старается занимать нейтральную позицию.

«Там, видимо, ещё помнят Бабий Яр», — считает Дмитрий Д.

«Потому что было бы странно Израилю поддерживать тех, кто славит Гитлера», — указывает Татьяна И

«Очень радует, что они поняли террористические намерения Киева и не стали им помогать!» — пишет Ярослав П.

Киевский режим Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Некоторые комментаторы отмечают, что акценты и подчёркивания в этом заявлении главы минобороны Израиля явным образом указывают на недовольство всем тем, что позволяет себе творить киевский неонацистский режим.

«Израиль не просто отказался, но ещё и публично заявил, что не собирается поставлять никакого оружия [на территорию бывш. УССР] по целому ряду причин. Зеленского поставили на место», — поделилась своим мнением Анна М.

«Вот так постепенно все страны и откажутся работать с киевским неонацистским режимом, что не может не радовать», — написала Татьяна Н.

«У Израиля своя политика, им самим нужно их оружие», — подметил Александр И.

Часть людей всё же посетовала, что, несмотря на стойку позицию Израиля, направленную исключительно на помощь гуманитарного характера, тем не менее коллективный Запад не прекращает пичкать киевских нацистов своим вооружением.

«Зато Запад как поставлял, так и будет поставлять. Россия по-прежнему щадит транспортную инфраструктуру нацистов, особенно во Львовской области, благодаря которой эшелоны с техникой доезжают до линии фронта. Полгода уже как оружие едет, но ничего не делается с этим», — указывает Андрей Я.

Помощь киевскому режиму Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Граждане считают, что российскому командованию пора закрыть вопрос с поставками вооружения на территории бывшей УССР, устранив все логистические возможности Киева.

«Железные дороги нацистов должны быть уничтожены. Пусть на лошадях вооружение западное себе доставляют. А Израилю уважение за стойкую позицию», — написал Василий Т.

Напомним, 19 октября израильский министр обороны Бени Ганц на брифинге для послов стран Европейского союза о том, что Израиль не будет поставлять киевскому неонацистскому режиму вооружение, но зато продолжит оказывать гуманитарную помощь.