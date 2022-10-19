Брюссель, 19 октября, 2022, 23:20 — ИА Регнум. Сербия — важный политический и экономический партнер ЕС, и поэтому Брюссель рассчитывает на то, что Белград вместе с другими странами сообщества будет защищать европейские ценности. Об этом заявил в Европейском парламенте комиссар ЕС по вопросам расширения Оливер Варгейи 19 октября.

European Parliament Оливер Варгейи

По его мнению, «Сербия должна проложить больше усилий для того, чтобы привести свою внешнюю политику в соответствие с политикой ЕС, включая санкции против России».

«С начала конфликта (на территории б. УССР — ИА REGNUM) это согласование внешней политики стало более важным, чем когда-либо раньше», — процитировало агентство «Танюг» слова Варгейи.

Европейский комиссар отметил, что Брюссель желает помочь Сербии ответить на вызовы в разных областях, включая сферу энергетики. По его словам, ЕС планирует уменьшить собственную зависимость и зависимость стран Западных Балкан от российского газа.

«Мы должны еще больше уменьшить зависимость Балкан от российского газа — это срочная задача. Поэтому работаем над схемой, которая спасет весь регион Западных Балкан», — отметил Варгейи.

Напомним, что после вступления в силу восьмого пакета антироссийский санкций ЕС Сербия не сможет получать российскую нефть.