Нижний Новгород, 19 октября, 2022, 22:07 — ИА Регнум. Нижегородская область вошла в перечень тех регионов, где вводится режим базовой готовности. «С точки зрения жизни обычных граждан ничего не меняется», — объяснил губернатор Глеб Никитин в своем telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Глеб Никитин

Он напомнил, что до этого в области уже действовал режим повышенной готовности из-за коронавируса, а затем в связи с приемом беженцев.

«Для регионального правительства и других ведомств это означает, что в максимально короткие сроки нужно привести в порядок нормативную базу, которая касается усиления охраны общественного порядка, более жесткого контроля за работой объектов связи и коммуникаций», — отметил губернатор.

Никитин добавил, что регион возвращается в режим управления и координации, как в «ковидные времена».

«Наш региональный штаб под моим председательством будет координировать действия областных и муниципальных органов власти, силовых структур», — подчеркнул Никитин.

Он добавил, что на федеральном уровне будут действовать два оперативных штаба, которые возглавят премьер-министр России Михаил Мишустин и мэр Москвы Сергей Собянин.

«В их задачи входит обеспечение всем необходимым Вооруженных сил страны, а также координация деятельности глав регионов по организации», — заключил нижегородский губернатор.

Как сообщало ИА REGNUM, указом президента России Владимира Путина на территории всех регионов Приволжского федерального округа вводится режим базовой готовности. Он не предполагает введения дополнительных ограничений для граждан.