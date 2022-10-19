Вашингтон, , 22:03 — REGNUM Министерство юстиции США считает, что пятеро граждан России, включая сына губернатора Красноярского края Артёма Усса, участвовали в схемах по реализации нефти из Венесуэлы с использованием подставных компаний и криптовалют. Об этом говорится в распространённом 19 октября пресс-релизе ведомства.

США Иван Шилов © ИА REGNUM

Кроме этого, по мнению американской стороны, фигуранты дела имели отношение к закупкам в западных странах военных технологий и электроники двойного назначения, подпадающих под санкционные ограничения.

Напомним, ранее стало известно, что власти США предъявили обвинения в уклонении от санкций и отмывании денег пятерым гражданам России. При этом министерство юстиции США заявило, что Артём Усс арестован на территории Италии и ожидает экстрадиции в Соединённые Штаты. Ещё один из обвиняемых взят под стражу в ФРГ и также может быть выдан американским властям.

Читайте ранее в этом сюжете: Минюст США заявил об аресте сына губернатора Красноярского края в Италии