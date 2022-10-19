Париж, 19 октября, 2022, 22:06 — ИА Регнум. Фракция партии «Национальное объединение», возглавляемая Марин Ле Пен, а также коалиция левых партий «Новый народный экологический и социальный союз» заявили о намерении вынести вотум недоверия французскому правительству, сообщает 19 октября телеканал BFMTV.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Марин Ле Пен

В частности, они не согласны с принятием законопроектов без обсуждения и голосования парламента.

«Я от имени парламентской группы «Национального объединения» также вынесу вотум недоверия правительству», — констатировала Ле Пен.

С таким заявлением она выступила на фоне многотысячных акций протеста и забастовок, продолжающихся во Франции.