Москва, 19 октября, 2022, 22:19 — ИА Регнум. В приложении WhatsApp для Android разрешат пересылать файлы в другие чаты с сохранением подписи к ним. Об этом сообщает портал WABetaInfo.

arivera WhatsApp

Функция будет действовать при пересылке в другие чаты изображений, видео, GIF-файлов, а также офисных документов с текстами, презентациями или таблицами. Нововведение станет доступно с обновлением приложения до версии 2.22.23.5.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, депутат Госдумы Антон Горелкин («Единая Россия») предложил ввести запрет для чиновников на пользование мессенджером WhatsApp в служебных целях.