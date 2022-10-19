Москва, 19 октября, 2022, 21:59 — ИА Регнум. Эстонию после продажи недвижимости граждан России нужно смело исключить из Европейского союза. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 19 октября заявил научный руководитель Центра этнических и международных исследований, главный редактор журнала «Архонт» Антон Бредихин.

Kurious Эстония

Напомним, что министр экономики и инфраструктуры Эстонии Рийна Сиккут считает, что в стране нет проблемы с недвижимостью, которой владеют граждане РФ. Если те не смогут оплатить коммунальные счета из-за банковских антироссийских санкций, то квартирное товарищество имеет право продать квартиру должника в принудительном порядке.

«Европа является локомотивом капитализма и главным защитником частной собственности. Поэтому продажа недвижимости граждан России противоречит тем самым всем европейским догмам и ценностям, которые закладывались в основу Европейского союза, и Таллин подписался под это. Эстонию после такого шага можно смело выкидывать из ЕС. Больше можно не говорить о том, что это европейская и цивилизованная страна. Даже не дожидаясь сделок, следует подавать иски в Гаагу и везде, где европейцы готовы вспоминать о том, что они европейцы и им нужно следовать канонам, которые из века в век передавались в Европе. А частная собственность и частное право — это базовый канон, который европейцы даже после революции и смены монархии на республики и обратно, но сумели сохранить», — высказал своё мнение собеседник ИА REGNUM.

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