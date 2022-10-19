Москва, , 21:58 — REGNUM Военное положение и средний уровень реагирования, объявленные 19 октября в ряде регионов России, позволит главам субъектов РФ защитить свои территории. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 19 октября заявил научный руководитель Центра этнических и международных исследований, главный редактор журнала «Архонт» Антон Бредихин.

СВО Александр Погожев © ИА REGNUM

«Новый функционал даст новые возможности главам регионов и губернаторам в плане защиты территории региона, в плане обеспечения людей жильём, в том числе в других регионах России, включение их в государственные программы, участие в том числе в контртеррористических операциях в вверенных им субъектах России», — уверен собеседник ИА REGNUM.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 октября в ряде регионов России введен средний уровень реагирования и режим базовой готовности. В ЛНР и ДНР, а также Херсонской и Запорожской областях объявлено военное положение.