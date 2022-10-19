Берлин, , 21:51 — REGNUM Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер отменил свой визит в Киев, ранее запланированный на 20 октября, сообщает 19 октября газета Bild.

Памятник в Германии Karsten Ratzke

По утверждению издания, поездка Штайнмайера в Киев согласовывалась несколько недель, но теперь отменена по «соображениям безопасности».

При этом газета отмечает, что это решение вызвало неудовольствие и даже раздражение в Киеве.

«Пока федеральный президент отменяет свой визит, есть много иностранных дипломатов и гостей, которые хотят присутствовать в [Киеве] прямо сейчас», — цитирует Bild слова одного из представителей киевского режима.

Издание сообщает, что отменить поездку в Киев Штайнмайеру посоветовали МИД, МВД и органы безопасности Германии.

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