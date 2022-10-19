19 октября 2022 | Время чтения 2 мин

В Сети обсудили слова министра обороны Молдавии о том, что республика может объявить мобилизацию.

Тимур Кондратьев, , 23:42 — REGNUM Заявление молдавского министра обороны Анатолия Носатого о том, что в Молдавии могут объявить мобилизацию, если боевые действия на территории бывшей УССР приблизятся к её границам или если пойдёт новая волна беженцев, стало поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение об этом 19 октября в социальной сети «ВКонтакте».

Флаг Молдавии Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Со слов главы оборонного ведомства Молдавии, «для того чтобы развернулся такой сценарий, должны произойти некоторые радикальные изменения». Носатый указал, что боевые действия прямо на границе с Молдавией могут стать именно таким событием, как и огромные толпы беженцев, которые могут стать угрозой для молдавского государства.

«У нищей Молдавии появились деньги на мобилизацию?» — удивляется Иван С.

Многие пользователи удивились такому настрою министра обороны Молдавии, поскольку мобилизация, хоть полная, хоть частичная, — это очень затратное дело, а Кишинёв и так уже в долгах, как в шелках. Кроме того, на улицах молдавской столицы не утихают народные волнения, вызванные серьёзным экономическим кризисом в государстве.

«Это откуда вдруг у Молдавии, которая всё ещё долги перед Россией выплатить не может, появились средства на мобилизацию? Санду из кармана достала?» — задаётся вопросом Максим Б.

Майя Санду President.gov.ua

Некоторые комментаторы считают, что мобилизация действительно может помочь молдаванам сдержать потоки беженцев с территории бывшей УССР, как это, к примеру, сделали польские пограничники, которые чуть ли не своими телами преграждали путь мигрантам с территории Белоруссии.

«Для каких целей мобилизацию проводить? Чтобы стеной против беженцев стоять?» — интересуется Даниф И.

«Далеко ходить не надо. Стоит лишь вспомнить, как поляки мигрантов из Белоруссии сдерживали. Тут, судя по всему, будет такой же вариант, только ломиться будут уже [жители с территории бывш. УССР]», — подметил Алексей К.

Часть людей полагает, что такие заявления звучат крайне унизительно по отношению к населению [на территории бывш. УССР], от которых соседние народы хотят буквально отгородиться.

«Все стараются отгородить себя от киевского режима и их беженцев. Все готовятся, чтобы они не прошли к ним. Вот к чему привел Зеленский свою страну», — указывает Лялечка А.

Владимир Зеленский Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Ряд пользователей указывает на то, что мобилизация в Молдавии будет применена американцами ради решения закоренелых территориальных вопросов между Кишинёвом и Тирасполем.

«Штаты отчаянно пытаются втянуть Молдавию в конфликт? Зачем?» — спрашивает Юлия Б.

«Молдавия в ту же калитку лезет, что и её сосед. Мобилизация ради чего, ради мигрантов? Смешно. Америка толкает Санду на силовое решение вопроса с Приднестровьем. По-моему, это очевидно», — поделился своим мнением Иван Ч.

«Молдаване, не поддавайтесь призывам террористов из США и Великобритании!» — призывает Людмила Ш.

Напомним, 19 октября молдавский министр обороны Анатолий Носатый заявил в эфире телеканала TVR о том, что в Молдавии могут объявить мобилизацию, если боевые действия на территории бывшей УССР приблизятся к её границам или если пойдёт новая волна беженцев.