Москва, , 21:41 — REGNUM Известный певец Родион Газманов прокомментировал информацию о своей мобилизации в стройбат ВС РФ. Соответствующую запись музыкант разместил в своем микроблоге.

Родион Газманов Алёна Сычева © ИА REGNUM

Артист опубликовал скриншот публикации, в которой говорилось, что он якобы прибыл в военкомат Калининграда. Помимо этого, в новости говорилось, что на службу в строительные войска Родиона отправил его отец — певец Олег Газманов.

«Спасибо, папа», — пошутил про сообщение музыкант.

Напомним, Родион Газманов неоднократно заявлял о том, что поддерживает проведение спецоперации. В то же время артист не стал вызываться добровольцем на фронт в рамках частичной мобилизации.

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