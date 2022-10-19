«Спасибо, папа» — певец Родион Газманов про слухи о своей мобилизации
Москва, 19 октября, 2022, 21:41 — ИА Регнум. Известный певец Родион Газманов прокомментировал информацию о своей мобилизации в стройбат ВС РФ. Соответствующую запись музыкант разместил в своем микроблоге.
Алёна Сычева ИА REGNUM
Родион Газманов
Артист опубликовал скриншот публикации, в которой говорилось, что он якобы прибыл в военкомат Калининграда. Помимо этого, в новости говорилось, что на службу в строительные войска Родиона отправил его отец — певец Олег Газманов.
«Спасибо, папа», — пошутил про сообщение музыкант.
Напомним, Родион Газманов неоднократно заявлял о том, что поддерживает проведение спецоперации. В то же время артист не стал вызываться добровольцем на фронт в рамках частичной мобилизации.