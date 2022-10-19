Москва, 19 октября, 2022, 21:37 — ИА Регнум. На 62 году жизни скончался советский и российский режиссёр, актёр, сценарист и продюсер Давид Кеосаян. Об этом 19 октября сообщила в своём телеграм-канале Маргарита Симоньян.

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«Я не знала других настолько светлых, свободных, жизнелюбивых людей», — отметила главный редактор телеканала RT. Она напомнила, что покойный является единственным родным братом её мужа Тиграна Кеосаяна. «Сегодня его не стало. Помолитесь, кто верует», — попросила Симоньян, не раскрыв причины смерти.

Напомним, Давид Кеосаян родился в Москве 10 апреля 1961 года. В 1983-м он закончил факультет журналистики МГУ им. М. В. Ломоносова, являлся членом Гильдии продюсеров России и Российской киноакадемии «Ника». За свою карьеру он снял три фильма и выступил в качестве продюсеров множества проектов картин и сериалов, в том числе «Бедная Саша», «Д. Д. Д. Досье детектива Дубровского», «Марш Турецкого» и «Крымский мост. Сделано с любовью!».