Брентфорд, Великобритания, , 21:34 — REGNUM 19 октября «Брентфорд» в матче 12-го тура Английской Премьер-лиги сезона 2022/23 сыграет с лондонским «Челси». Стартовый свисток прозвучит в 21:30 по московскому времени.

На матч назначена бригада арбитров во главе с Джарредом Джиллеттом. Ассистенты главного судьи — Саймон Лонг и Ричард Уэст. Резервный арбитр — Майкл Солсбери.

Стартовые составы команд:

«Брентфорд»: Давид Райя, Рико Генри, Итан Пиннок, Матиас Йоргенсен, Бен Ми, Мадс Расмуссен, Матиас Йенсен, Франк Ониика, Виталий Джанельт, Айвен Тоуни, Брайан Мбеумо.

«Челси»: Кепа Аррисабалага, Трево Чалоба, Калиду Кулибали, Сесар Аспиликуэта, Марко Кукурелья, Жоржиньо, Рубен Лофтус-Чик, Конор Галлахер, Армандо Броя, Мейсон Маунт, Кай Хаверц.