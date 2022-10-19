Подгорица, 19 октября, 2022, 21:33 — ИА Регнум. Сербия поддержит любую инициативу, которая принесет пользу ей и Черногории, заявила премьер-министр Сербии Ана Брнабич в ходе встречи со спикером парламента Черногории Даниелой Джурович, сообщает агентство Mina.

Иван Шилов ИА REGNUM Черногория

Брнабич заявила, что Сербия готова оказать помощь Черногории в связи с грядущим продовольственным кризисом, вызванным геополитическими событиями в Европе.

Говоря о черногорско-сербских отношениях, Джурович высоко оценил сотрудничество двух стран в сфере внутренних дел, транспорта, инфраструктуры и экономики.

Она заявила, что есть дополнительное пространство для укрепления отношений и в других областях в соответствии с интересами двух сторон.

По ее словам, многочисленные встречи между министрами в правительстве Черногории и их коллегами в правительстве Сербии являются подтверждением начатой ​​деятельности в этом направлении.

«И особенно недавний визит высокой правительственной делегации во главе с премьер-министром Дританом Абазовичем и вице-президентом Владимиром Йоковичем, в результате которого были достигнуты важные договоренности в области сельского хозяйства, продовольственной безопасности, финансов и регулирования платежных операций», — говорится в сообщении пресс-службы парламента Черногории.