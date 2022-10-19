19 октября 2022 | Время чтения 3 мин

Артур Савин, , 22:16 — REGNUM Указ президента России Владимира Путина о введении военного положения в четырёх новых субъектах Российской Федерации стал поводом для обсуждения среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение об этом 19 октября в социальной сети «ВКонтакте».

Новые регионы на карте России по итогам референдума. Иван Шилов © ИА REGNUM

Речь идёт о Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также Запорожской и Херсонской областях, на территории которых вводится военное положение. При этом о военном положении на территории всей Российской Федерации речи пока что не идёт.

«Войны всё ещё нет, а военное положение уже есть», — заметил Алексей Р.

Многие пользователи пришли к выводу, что введение военного положения в четырёх новых субъектов Российской Федерации, на территории которых продолжаются боевые действия, — это разумный и необходимый шаг со стороны руководства нашего государства.

«Это было неизбежно, так как надо усилить безопасность данных регионов», — считает Пётр М.

«Удивительно, что это произошло только сейчас. Полгода назад надо было вводить военное положение, по крайне мере в Белгородской и Курской областях. После того как Донбасс, Херсонская и Запорожская области стали частью России, введение военного положения стало обязательным», — отметил Андрей Б.

Некоторые комментаторы напоминают, что военное положение позволяет Вооружённым силам России использовать весь спектр своих возможностей для защиты территории нашей страны.

«Военное положение предполагает, что теперь президент развязал себе руки и вправе отныне наносить удары даже ядерным оружием. Читайте о военном положении. Так что либо сейчас Зеленский будет вести переговоры, либо уже не будет Зеленского, как и его нацистского войска», — пишет Виктор В.

Зеленский Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Ну всё! Сейчас полетят уже не «Герани» по [территории бывш. УССР], а вооружение покрупнее и пожёстче. По факту можно применять весь арсенал наступательного вооружения, включая внеконвенциональные. На месте мирного населения я бы прислушался к словам властей и покинул места, где ожидаются военные столкновения. Просто свалить лесами и болотами в более безопасные места, где нет ВСУ», — указывает Антон Е.

Часть людей сетует, что все попытки российского руководства разойтись с киевским режимом миром обернулись полным провалом. Нацисты хотят говорить с позиции силы — Россия дала ответ на их просьбы.

«Помним, что ненормальный сам по себе диалог, который Россия пыталась выстроить с Западом, заключаемые Минские соглашения, компромиссы рассматривались уже бывшими партнёрами только как признак нашей слабости. В ответ оппонент только наращивал давление, испытывая терпение Святой Руси. Вместо взвешенного дипломатического процесса мы получили поставки антинародному нацистско-бандеровскому режиму в Киеве современнейшего вооружения, убийства русских людей и попытки нас изолировать», — напоминает Пётр Б.

Нашлись и те, кто считает, что военное положение в четырёх регионах РФ подразумевает и введение военного положения в сознании российских элит, чего, к сожалению, не произошло до сих пор с момента начала специальной военной операции.

«Элита наша в высоких кабинетах все эти месяцы максимально гадила проведению СВО, один регион лишь хорошо помогал во главе с Рамзанам Кадыровым. России нужна только полная Победа! Ни пяди земли не оставим под управлением США/НАТО, чтобы не делали из людей бандеровцев в питомнике. Молодцы все наши воины, и отдельное уважение новому командующему СВО генералу Сергею Суровикину! Нужно сделать атаки по военным и стратегическим целям центральной и западной [территории бывш. УССР] регулярно-планомерными — до полной капитуляции киевского террористического режима. Наше дело правое! Враг будет разбит! Победа будет за нами!» — написал Александр К.

Сергей Суровикин Министерство обороны России

«Теперь-то можно войну войной называть или всё ещё наша элита боится этого слова?» — интересуется Василий М.

Напомним, 19 октября президент России Владимир Путин заявил на заседании Совета безопасности РФ о том, что подписал указ о введении военного положения в четырёх новых субъектах Российской Федерации.