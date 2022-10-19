Подгорица, 19 октября, 2022, 21:20 — ИА Регнум. Тепловая электростанция Плевля в Черногории продолжила выработку электроэнергии ночью 19 октября после десятичасовой остановки из-за выхода из строя одного из трансформаторов.

Andrew Butko ТЭС

Электростанция была подключена к сети около часа 20 минут, и уже к утру блок электростанции вышел на мощность 225 МВт.

С начала года Плевляская ТЭС произвела 1057 ГВтч электроэнергии, что на 5,8 процента выше плана на этот период.