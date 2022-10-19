Ливерпуль, Великобритания, , 21:14 — REGNUM 19 октября в Ливерпуле на стадионе «Энфилд» футбольный клуб «Ливерпуль» в матче 12-го тура Английской Премьер-лиги сезона 2022/23 встретится с лондонским «Вест Хэмом». Игра начнется в 21:30 по московскому времени.

Игроки «Ливерпуля» Liverpoolfc.com

На данный момент «Ливерпуль» с тремя победами и 13-ю набранными очками занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата. «Вест Хэм», набрав 11 очков, располагается пятью позициями ниже.

Стартовые составы команд:

«Ливерпуль»: Алиссон Бекер, Джозеф Гомес, Трент Александер-Арнольд, Вирджил ван Дейк, Константинос Цимикас, Тьяго Алькантара, Джордан Хендерсон, Фабио Карвалью, Мохамед Салах, Роберто Фирмино, Дарвин Нуньес.

Главный тренер: Юрген Клопп.

«Вест Хэм Юнайтед»: Лукаш Фабьянский, Бен Джонсон, Аарон Крессуэлл, Курт Зума, Тило Керер, Флинн Даунс, Томаш Соучек, Деклан Райс, Пабло Форналс, Джаррод Боуэн, Джанлука Скамакка.

Главный тренер: Дэвид Мойес.