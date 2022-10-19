Киров, 19 октября, 2022, 21:14 — ИА Регнум. Жизнь в Кировской области продолжится в привычном режиме. Таким образом прокомментировал губернатор Александр Соколов в своем telegram-канале подписанные президентом России Владимиром Путиным указы о введении режима базовой готовности.

Пресс-служба правительства Кировской области Александр Соколов

Глава области отметил, что губернаторов наделили дополнительными обязанностями и поставили задачу усилить охрану общественного порядка, объектов жизнеобеспечения и энергетики, обеспечить стабильную работу промышленности, транспорта и связи.

«Готовим Указ губернатора Кировской области по организации этой работы», — заверил Соколов.

По его словам, все необходимые мероприятия уже выполняются в штатном режиме профильными службами и ведомствами, предприятиями и организациями.

«Принятые решения и документы не меняют для жителей региона привычного распорядка жизни и работы. Никаких ограничительных мер не вводится», — сообщил губернатор.

Он пообещал, что о принимаемых правительством области мерах будет информировать жителей незамедлительно.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 октября глава государства подписал указы «О мерах, осуществляемых в субъектах Российской Федерации в связи с Указом Президента Российской Федерации от 19 октября 2022 г. № 756». Согласно документам, на территории всех регионов Приволжского федерального округа действует режим базовой готовности.