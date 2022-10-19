Москва, 19 октября, 2022, 21:38 — ИА Регнум. Российский актер Иван Охлобыстин рассказал о работе над кинолентой о жителях Донбасса, которую он впервые анонсировал в сентябре 2022 года. Его слова приводит телеграм-канал «Звездач».

Цитата из т/с «Интерны». реж Максим Пежемский. 2010. Россия Иван Охлобыстин

«С того дня, когда только начались обстрелы территорий ДНР и ЛНР, я понял, что хочу поддержать людей, которые находятся под каждодневным гнетом снарядов. Хотел показать, что в этот тяжелый момент я с ними и готов помогать всем, чем нужно», — заявил Охлобыстин. Дату выхода проекта артист пока что не раскрывает.

Напомним, в ноябре 2016 года Охлобыстин получил паспорт гражданина ДНР. Актер также публично поддержал решение президента России Владимира Путина о начале спецоперации по защите жителей ЛНР и ДНР в феврале 2022 года.