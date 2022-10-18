Лондон, 19 октября, 2022, 21:19 — ИА Регнум. Министр обороны Великобритании Бен Уоллес во время встречи со своим американским коллегой Ллойдом Остином в Вашингтоне на этой неделе обсудил общие проблемы безопасности на фоне кризиса вокруг б. УССР. Об этом 19 октября сообщает Reuters со ссылкой на высокопоставленный источник в оборонном ведомстве.

U.S. Secretary of Defense Бен Уоллес

Ранее 18 октября Уоллес внезапно отменил запланированные слушания в парламенте, чтобы отправиться в Вашингтон, что вызвало много вопросов о том, почему поездка была так необходима.

«Было много спекуляций о том, почему министр обороны отправился в Вашингтон», — сказал источник.

«По мере приближения зимы [на территории б. УССР] и в свете последних действий Путина было важно встретиться лицом к лицу с министром обороны США Ллойдом Остином и другими представителями американской администрации, чтобы обсудить наши общие проблемы безопасности», — сказал собеседник агентства.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце сентября Бен Уоллес посещал Киев, где встречался с министром обороны киевского режима по вопросам военной помощи.