Подгорица, , 21:03 — REGNUM Китай твердо поддерживает Черногорию в процессе интеграции в Европейский союз (ЕС), заявил посол Китая в Черногории Фан Кун, добавив, что двусторонние отношения основаны на взаимном уважении, доверии и невмешательстве во внутренние дела.

Черногория

Как сообщает пресс-служба парламента Черногории, Кун сказал на встрече со спикером парламента Даниелой Джурович, что две страны унаследовали традиционно хорошие отношения.

Посол отметил, что готов продолжать усердно работать над улучшением сотрудничества во многих областях, представляющих взаимный интерес, в течение своего дипломатического мандата.

«Он указал, что Китай решительно поддерживает Черногорию в процессе интеграции в ЕС, подчеркнув, что двусторонние отношения основаны на взаимном уважении, доверии и невмешательстве во внутренние дела», — говорится в сообщении.