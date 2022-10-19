Ижевск, , 21:03 — REGNUM С начала года Удмуртия экспортировала в Казахстан около 5 тыс. саженцев хвойных и лиственных деревьев. Об этом сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртии и Пермскому краю.

Саженцы

На все поставки было оформлено 33 фитосанитарных сертификата.

Только в октябре в Казахстан отправили 950 саженцев рябины, черемухи и ели.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала 2022 года республика отправила на экспорт 5,3 тыс. кубометров березового шпона. Продукция поставлялась в Китай, Иран, Турцию, Сербию, Вьетнам, Азербайджан, Казахстан и Узбекистан.

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