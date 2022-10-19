Рим, 19 октября, 2022, 21:02 — ИА Регнум. За первые девять месяцев 2022 года в Италии было продано чуть более 70 миллионов бумажных и электронных книг, передают 19 октября национальные СМИ со ссылкой на итоги профильного исследования.

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В сравнении с аналогичным периодом 2021 года показатель снизился на 1,7%. Общая стоимость покупок составила чуть более 1 млрд евро (показатель снизился на 1,9%).

52% жителей страны в возрасте от 15 до 74 лет не покупали за последний год ни одной бумажной книги, 49% жителей в последний год вообще не покупали книги. Население Италии составляет чуть менее 60 миллионов человек.