Челябинск, , 21:01 — REGNUM В Челябинске полицейские задержали мошенника, который обманул нескольких человек по схеме «ваш родственник попал в ДТП». Об этом сообщает пресс-служба регионального главка МВД.

Будьте бдительны! Мошенники атакуют!

По данным следователей, ранее неизвестный предложил гражданину 1995 года рождения заработать на обмане земляков. В его задачи входило выезжать к жертвам обмана и забирать у них посылки с деньгами и вещами будто бы для родственников, попавших в беду. Полученные деньги было нужно переводить на указанные ему счета, а вещи выбрасывать.

При этом обязательным условием такой «работы» являлась конспирация. Внешность нужно было прятать под маской с очками, а представляться чужими именами. Тем не менее гражданина разоблачили. Ему вменяют девять преступных эпизодов. Потерпевшие пожилые женщины из разных районов Челябинска отдали ему от 100 тыс. до 500 тыс. рублей. Всего его улов составил почти 3 млн рублей.